В Госдуме ответили на предложение Зеленского по обмену Медведчука на пленных

Депутат Затулин заявил, что власти Украины занимаются торговлей собственными гражданами

Украинские власти занимаются торговлей собственными гражданами. Так на предложение президента страны Владимира Зеленского по обмену главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на пленных ответил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, пишут «Известия».

«Какова природа этого обмена, не очень ясно. У нас могут быть общегуманитарные соображения, которые говорят о том, что надо выручать людей, которых задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией», — подчеркнул депутат.

По его словам, непонятно, что за условия, при которых необходимо выдать одного украинца, чтобы получить других граждан. Таким образом власти Украины переловят всех, кто не отдал свой голос вместе с партией Зеленского в Верховной Раде, и «будут менять их на своих военнопленных: одних украинских граждан на других украинских граждан», считает Затулин.

О задержании Медведчука заявил президент Украины Владимир Зеленский — он опубликовал фотографию политика в наручниках. Позднее глава государства предложил обменять председателя политсовета ОПЗЖ на попавших в плен украинских солдат. В МВД Украины не согласились с Зеленским и сообщили, что перед обменом из политика необходимо «выбить показания».