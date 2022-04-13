Фигуристка Евгения Медведева призналась, что занимается стрип-пластикой для себя

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о занятиях стрип-пластикой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

22-летняя спортсменка заверила, что ее увлечение стрип-пластикой не связано с занятиями другой фигуристки Александры Трусовой. Последняя, как и Медведева, отметилась публикацией видео в социальных сетях.

«Странно проводить параллели между нашими тренировками. Мы не сговаривались. Хотя, фанаты фигурного катания часто пытаются увидеть в чем-то сговор или план. Мы делаем это только для себя», — отметила Медведева. Она допустила совместный танец с Трусовой.

31 марта Медведева высказалась о личной жизни фигуристок. В частности, она опровергла утверждение о том, что спортсменки не могут позволить себе отношения из-за контроля со стороны тренеров. Она добавила, что ей удавалось скрывать отношения с молодым человеком от тренерского штаба.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх в Пхенчхане она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой.