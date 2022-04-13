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Объяснена причина появления рака легких не у всех многолетних курильщиков

Nature: ученые объяснили генными мутациями появление рака легких не у всех курильщиков

Фото: Shutterstock

Ученые Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке смогли объяснить причину, по которой рак легких появляется не у всех людей, которые курят много лет. Согласно данным исследования, организм некоторых курящих вырабатывает особые механизмы ограничения генных мутаций. Результаты работы описаны в журнале Nature Genetics.

Ранние методы исследования включали в себя лишь одноклеточные методы секвенирования генома, что приводило к ошибочным трактовкам. В этой работе специалисты применили улучшенный способ секвенирования геномов отдельных клеток — SCMDA. Затем ученые собрали клетки из легких пациентов, которые проходили бронхоскопию, назначение которой было не связано с раком. Выяснилось, что мутации накапливаются в клетках легких некурящих с возрастом. Значительно больше мутаций было обнаружено в клетках легких курильщиков.

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Таким образом, ученые смогли доказать, что курение увеличивает риск развития рака легких за счет увеличения частоты мутаций. По мнению сотрудников Медицинского колледжа, вероятно, это одна из причин, почему так мало некурящих заболевают раком легких, в то время как у людей, которые курят всю жизнь, этот риск варьируется от 10 до 20 процентов. Кроме того, они выявили, что количество клеточных мутаций, обнаруженных в клетках легких, увеличилось с количеством лет курения, что также повысило риск развития рака легких. Однако после 23 лет ежедневного выкуривания пачки сигарет рост мутаций клеток останавливается.

Исследователи также отметили, что проведенная работа открыла новое направление для исследований, связанных со способностью человека к репарации ДНК или детоксикации, что может предложить новый способ оценки риска развития рака легких.

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Елена Апазиди
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