Рианна призналась в незапланированной беременности

Певица Рианна рассказала, что беременность стала для нее сюрпризом

34-летняя певица Рианна дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей подготовке к материнству, а также призналась, что не планировала ребенка. Певицу цитирует Vogue.

Исполнительница поведала, что беременность, о которой она объявила в январе этого года, стала для нее сюрпризом. «Я не планировала ее, но уж точно я не была против. Не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время. Мы не думали об этом, конечно, но были только за. Когда я сделала тест, то я сразу рассказала ему», — сообщила Рианна.

Звезда также прокомментировала свои громкие выходы на светские мероприятия в откровенных нарядах с оголенным животом. Певица призналась, что как только узнала, что впервые станет мамой, то поняла, что точно не будет одеваться в магазинах для беременных.

«Я надеюсь, что мы смогли дать новое определение тому, что считается приличным для беременных женщин. Мое тело сейчас делает невероятные вещи, и я не собираюсь этого стыдиться. Это время должно быть праздничным. Наряжаться — это весело», — поделилась барбадосская исполнительница.

Рианна также коснулась темы отношений со своим возлюбленным, американским рэпером A$AP Rocky, заявив, что долгое время воспринимала его как друга. «И мне, конечно, потребовалось некоторое время, чтобы понять, как хорошо я знаю его и как хорошо он знает меня, потому что мы также понимаем, какие неприятности мы можем принести друг другу», — призналась звезда.

Ранее Рианну раскритиковали в сети за то, что она вышла на улицу в халате.