«Реал» выбил «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» выбил «Челси» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» дома проиграл лондонскому «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадридре на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:3. На 15-й минуте гол полузащитника Мэйсона Маунта вывел лондонцев вперед. Во втором тайме за «Челси» отличились защитник Антонио Рюдигер (51-я минута) и нападающий Антонио Рюдигер (75-я). На 80-й минуте хавбек Родриго Гоэс сократил отставание «Реала». В дополнительное время голом отличился нападающий «сливочных» Карим Бензема.

Первая встреча между командами завершилась победой «Реала» со счетом 3:1. Хет-триком отличился Бензема. Таким образом, по сумме двух матчей испанская команда выбила «Челси» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

13 февраля пройдут два последних четвертьфинальных матча. Английский «Ливерпуль» примет португальскую «Бенфику», а английский «Манчестер Сити» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико». Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.