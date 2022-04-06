Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Челси» в матче 1/4 финала ЛЧ

«Реал» победил «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, хет-трик у Бензема

Мадридский «Реал» на выезде одержал победу над лондонским «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:1. В первом тайме дублем отметился нападающий «сливочных» Карим Бензема (21-я, 24-я минуты), также голом отличился полузащитник англичан Кай Хавертц. На первой минуте второго тайма Бензема оформил хет-трик.

Ответный матч между командами пройдет 12 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

5 апреля состоялись две первые четвертьфинальные встречи. «Ливерпуль» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» со счетом 3:1, а «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом у мадридского «Атлетико».