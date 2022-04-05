«Ливерпуль» обыграл «Бенфику» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лиссабоне. Хозяева пропустили первый гол на 17-й минуте, в составе «Ливерпуля» отличился Ибраима Конате. На 34-й минуте Садио Мане удвоил преимущество гостей. Один мяч на 49-й минуте отыграл Рафаэл Силва. Луис Диас сделал счет 3:1, поразив ворота хозяев на 87-й минуте. Вторая встреча пройдет в Ливерпуле 13 апреля.

Во другом матче 5 апреля победу над «Атлетико» одержал «Манчестер Сити». «Горожане» добились успеха дома с минимальным счетом.

«Ливерпуль» пробился в четвертьфинал, оказавшись сильнее миланского «Интера». Мерсисайдцы одержали победу в двухматчевом противостоянии (2:0, 0:1).