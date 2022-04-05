«Манчестер Сити» победил «Атлетико» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» со счетом 1:0 четвертьфинале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» добился победы с минимальным счетом над мадридским «Атлетико» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. Хозяева обеспечили победу благодаря голу Кевина Де Брейне. Он поразил ворота соперника на 70-й минуте матча. Второй матч четвертьфинала пройдет в Испании 13 апреля.

Также 5 апреля «Ливерпуль» одержал победу над лиссабнской «Бенфикой». Мерсисайдцы обыграли соперников со счетом 3:1.

В 1/8 финала турнира «Сити» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга». Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) разгромил соперника в первом матче со счетом 5:0, ответная встреча завершилась вничью.