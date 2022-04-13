В Совфеде раскритиковали приглашение Шольца в Киев

Сенатор Васильев раскритиковал решение пригласить в Киев Шольца вместо Штайнмайера

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, член группы по сотрудничеству Совфеда с парламентом ФРГ Валерий Васильев раскритиковал решение Киева пригласить канцлера Германии Олафа Шольца вместо президента Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам сенатора, визит Шольца в украинскую столицу, если он состоится, не будет нести никакой смысловой нагрузки. Об этом пишут «Известия».

Как отметил сенатор, все, что говорит президент Украины Владимир Зеленский, — это «слова ради слов». Кроме того, все, что он делает, рассчитано на украинцев. Таким образом глава государства показывает, что может даже указывать, «что делать президенту Германии», добавил Васильев.

Ставить президенту Германии в вину его широкие связи по всему миру — это глупость и идиотизм, заключил сенатор.

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией. Федеральный президент собирался 13 апреля приехать на Украину с правительственными делегациями других стран Евросоюза, но Зеленский выступил против. При этом советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович сообщил, что Зеленский ждет визита Шольца в Киев.

В свою очередь, Шольц заявил, что пока не планирует поездку на Украину и сбит с толку отказом Киева принять Штайнмайера.

