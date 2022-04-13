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Производство импортозамещенного SSJ100 начнут в 2024 году

Глава «Ростеха» сообщил, что производство импортозамещенного SSJ100 начнут в 2024 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В 2024 году начнется производство импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук ежегодно», — сообщил он, выступая в Совете Федерации.

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Ранее в «Ростехе» сообщили, что до 2030 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует изготовить 70 самолетов Ту-214 с российскими двигателями ПС-90.

В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет SSJ100 с российскими двигателями состоится в первом квартале 2023 года.

В марте в госкорпорации «Ростех» допустили, что к ремонту SSJ100 могут быть подключены российские компании.

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Даниил Иринин
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