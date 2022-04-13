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ФСБ задержала в российском регионе сторонника террористов

ФСБ задержала в Ставропольском крае сторонника ИГ, готовившего теракт на транспорте

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Мужчину задержали в момент подготовки к преступлению

У него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы. Теракт он готовил по указанию зарубежных эмиссаров.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух местных жителей за призывы к терроризму. Установлено, что житель Бахчисарая разместил на своей странице «ВКонтакте» записи с призывами убивать депутатов Госдумы, а житель поселка Раздольное размещал в сети комментарии с пропагандой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

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Мария Рубникович
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