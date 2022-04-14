В Госдуме призвали нанести «сокрушительный удар» по центру управления в Киеве

Депутат ГД Шеремет призвал ответить на авиаудары по РФ ударом по центру управления в Киеве

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после того, как украинские войска нанесли удары по территории России, необходимо им ответить. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет призвал ответить на авиаудары по России ударом по центру управления в Киеве.

«Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», — сообщил он.

По словам депутата, понимания свое поражение, киевские нацисты стали воевать с мирными гражданами.

«Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами», — заключил он.

Обстрел поселка Климово в Брянской области произошел 14 апреля. Под удар также попал пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи», где тогда находились более 30 следовавших в Россию украинских беженцев. Позже их эвакуировали.