Пожар на крейсере «Москва» локализовали

Минобороны России заявило о локализации пожара на ракетном крейсере ЧФ «Москва»

Пожар на ракетном крейсере «Москва» проекта 1164 «Атлант» локализовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены», — отметили в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж корабля эвакуировали на корабли Черноморского флота, которые находятся в районе. Также принимаются меры по буксировке крейсера в порт.

В четверг в оборонном ведомстве сообщили, что основное ракетное вооружение крейсера «Москва» не повреждено.

Ранее стало известно, что близ загоревшегося крейсера «Москва» заметили патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Утром 14 апреля в Минобороны сообщили, что на крейсере «Москва» сдетонировал боеприпас. Причиной стал пожар на корабле.