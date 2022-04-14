Россиянин пересадил волосы за сотни тысяч рублей и вновь облысел

Россиянин сделал пересадку волос за 240 тысяч рублей в Новосибирске и вскоре вновь облысел

Житель Новосибирска сделал пересадку волос за сотни тысяч рублей и вскоре вновь облысел. Его историю приводит KP.RU.

39-летний банковский служащий Григорий признался, что решил пройти процедуру в Москве из-за обильного выпадения волос. Однако, сравнив цены, россиянин решил обратиться к местным специалистам в клинике около дома, поскольку их услуги оказались в два раза дешевле столичных. Отмечается, что в конечном счете пересадка обошлась ему в 240 тысяч рублей.

Собеседник издания рассказал, что отправил врачу фотографию головы и ему сразу назначили дату проведения процедуры без дополнительного осмотра. По словам мужчины, пересадка волос была достаточно болезненной, поскольку анестезия не подействовала. «Но я выдержал. Думал, что главное — эффект. Когда я вышел из кабинета, вся голова была исколота и в крови», — добавил герой материала.

Россиянин уточнил, что доктор заранее заверил его, что результаты процедуры будут видны только через девять месяцев. Тем не менее по прошествии данного срока волосы на голове Григория так и не выросли. Мужчина заявил, что его лысина, напротив, стала крупнее, чем до проведения пересадки. По этой причине пациент намерен подать на врача в суд.

Ранее в апреле российский врач-трихолог Ольга Симонова раскрыла способ распознать самую опасную стадию облысения, которая лечится только пересадкой волос. По словам медика, после трех-пяти лет отсутствия волос на голове на месте разрушенного фолликула образуется рубцовая ткань, поэтому восстановить волосяной покров будет невозможно даже при помощи специалиста.