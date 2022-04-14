Врачи Марадоны предстанут перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности

Восемь врачей Марадоны предстанут перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности

Врачам бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны предъявят обвинения в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает France24.

Прокуратура потребовала, чтобы персонал, занимавшийся лечением Марадоны, предстал перед судом. В правоохранительных органах заявили, что восемь медиков проявили халатность и оставили его без помощи во время домашней терапии. Их действия оценили как неадекватные и безрассудные. Если обвиняемые, среди которых медсестра, психолог, психиатр и нейрохирург, будут признаны виновными, им грозит от восьми до 25 лет тюремного заключения.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме в день его смерти, и начала расследование.

По данным медиков, Марадона умер с 4 до 6 утра 25 ноября во время сна. Однако эта информация противоречит действиям врачей, прибывших на вызов, и показаниям свидетелей. Так, врач, который первым приехал к Марадоне, констатировал смерть в 13:15, до этого его пытались реанимировать на протяжении 45 минут.