В деле о смерти Марадоны появились странные подробности

В деле о смерти бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны появились странные подробности. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN со ссылкой на информацию медицинской комиссии, созванной для расследования причин его кончины.

По данным медиков, Марадона умер с 4:00 до 6:00 25 ноября во время сна. Однако эта информация противоречит действиям врачей, прибывших к бывшему футболисту, и показаниям свидетелей. Так, медик, который первым приехал к Марадоне, констатировал смерть в 13:15, до этого его пытались реанимировать 45 минут.

Помимо этого, одна из медсестер Даяна Мадрид, которая давала показания по делу, заявила о том, что Марадона будто бы просыпался утром.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.