Сиделка Марадоны добавляла снотворное в его пиво

Сиделка покойного бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны добавляла ему в пиво снотворное. Об этом следователям рассказала психолог Гризельда Морел, работавшая с восьмилетним сыном футболиста Диего Фернандо, пишет Daily Mail.

По словам Морел, в последние месяцы жизни у Марадоны были «сложные» отношения с алкоголем сказав, он употреблял пиво и вино. Она рассказала, что одна из сиделок экс-футболиста подмешивала снотворное ему в пиво, чтобы он «не суетился» ночью. Кроме того, иконе футбола давали алкоголь по утрам, если он просил об этом.

Морел добавила, что психическое здоровье Марадоны настолько ухудшилось, что один из его помощников однажды застал его, якобы разговаривающим по телефону в своей комнате без самого аппарата в руке.

В декабре 2020-го стало известно о том, что токсикологическая экспертиза не выявила в организме умершего Марадоны следов алкоголя или наркотиков. Эксперты-криминалисты исследовали мочу и кровь спортсмена и обнаружили там лишь психотропные препараты.

Ранее суд разрешил проверить личные телефоны Марадоны в рамках расследования его смерти. Следователей интересуют переписки Марадоны с врачами — Леопольдо Люке и Агустиной Косачов. Марадона владел двумя смартфонами. Один использовался для общения с родными, второй аппарат — с более широким кругом лиц.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.