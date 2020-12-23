Стало известно об отсутствии алкоголя и наркотиков в организме Марадоны

Токсикологическое исследование показало отсутствие алкоголя и наркотиков в организме бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, умершего 25 ноября. Об этом сообщает Telam.

Эксперты-криминалисты исследовали мочу и кровь спортсмена и обнаружили там лишь психотропные препараты. Побочным эффектом некоторых из них является аритмия. Следующим шагом в расследовании станет анализ совместимости этих лекарств с болезнями, которыми страдал Марадона.

Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. Ведется расследование.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.