Стало известно о желании Марадоны поместить свое тело в мавзолей

Тело бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны могут эксгумировать и поместить в мавзолей. Об этом стало известно The Sun.

По словам адвоката футболиста, Марадона хотел этого сам. Отмечается, что решение было обусловлено желанием футболиста отдать дань уважения Владимиру Ленину. В письме аргентинец уточнил, что после смерти его тело должно быть забальзамировано и выставлено в музее в окружении трофеев, чтобы люди продолжали получать его любовь.

17 декабря стало известно, что тело Марадоны сохранят на тот случай, если образцы его ДНК понадобятся для установления фактов отцовства в будущем. Он умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти 60-летнего аргентинца стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.

Тело Владимира Ленина находится в мавзолее на Красной площади в Москве с 1924 года. Споры на тему перезахоронения ведутся с 1989 года и по сей день.