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В МИД назвали последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД Грушко: вступление Финляндии и Швеции в НАТО ухудшит ситуацию в военной сфере

Фото: Globallookpress.com

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере. Такие негативные последствия соответствующего шага назвал замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что присоединение указанных стран к Североатлантическому альянсу приведет к радикальному изменению военно-политической ситуации на международной арене. Он заявил, что в этом случае Россия будет вынуждена принять необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны.

Виктория Кондратьева
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