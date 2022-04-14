В МИД назвали последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД Грушко: вступление Финляндии и Швеции в НАТО ухудшит ситуацию в военной сфере

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере. Такие негативные последствия соответствующего шага назвал замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что присоединение указанных стран к Североатлантическому альянсу приведет к радикальному изменению военно-политической ситуации на международной арене. Он заявил, что в этом случае Россия будет вынуждена принять необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны.