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Спорт

Бывший хоккеист сборной России стал фигурантом дела о крупном мошенничестве

Экс-хоккеист сборной России Игорь Мусатов стал фигурантом дела об афере на 65 млн рублей

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Бывший нападающий сборной России по хоккею Игорь Мусатов стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

34-летний экс-спортсмен может быть причастен к проведению аферы на сумму 65 миллионов рублей. В октябре 2021-го Мусатов вышел по УДО из колонии, где он отбывал наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Мусатов был осужден в ноябре 2020-го и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Он проводил махинации с криптовалютой.

Мусатов известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он играл за «Салават Юлаев», «Авангард», «Спартак» и другие команды. На счету форварда пять матчей в составе сборной России.

Николай Костюков
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