Бывший хоккеист сборной России сядет в тюрьму на четыре года

Бывший хоккеист сборной России Игорь Мусатов осужден за мошенничество с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен, приговор которому вынес Пресненский суд Москвы, сядет в тюрьму на четыре года. 33-летний Мусатов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

О задержании хоккеиста по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов стало известно в сентябре 2019 года. На одном из судебных заседаний Мусатов назвал свое уголовное преследование результатом оговора и заявил, что «готов представить следствию все факты своей невиновности».

Кроме того, Мусатов известен пьяными дебошами. В октябре 2017 года на хоккеиста пожаловался посетитель ресторана на Таганской улице. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолет с патронами.

Мусатов выступал за московский «Спартак», казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и ряд других клубов Континентальной хоккейной лиги. В 2007 году в составе молодежной сборной России он выиграл серебро чемпионата мира. В сезоне-2011/12 хоккеист выступал за взрослую сборную России на этапе Еврохоккейтура.