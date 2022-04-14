В Совфеде назвали цель ударов Украины по приграничным регионам России

Сенатор Джабаров заявил, что Украина ударила по территории России ради срыва переговоров

Обстрел населенных пунктов в Брянской и Белгородской областях мог быть саботажем со стороны Украины, предпринятым для срыва мирных переговоров с Россией, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Возможную цель удара украинских войск он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Все ради срыва переговоров»

По мнению сенатора, после такой провокации необходимо предпринять меры для усиления защиты границ.

«Украинцы все это для того и производят, чтобы переговоры были сорваны. Они провоцируют, заявляют, что якобы россияне сами себя обстреливают на своих территориях, это фантастика. Я думаю, что надо принимать какие-то меры, наверное, есть возможность недопущения их вертолетов на нашу территорию. Если действительно в Брянск залетели вертолеты, надо думать о том, какие системы должны быть, чтобы они пресекали эти полеты. Я знаю, что мы в Сирии это успешно сделали, "Панцири" там стоят. Мы успешно пресекаем такие нападения», — сказал он.

Обстрел российских территорий лишь усложнит ход переговоров между Москвой и Киевом. По словам сенатора, их возобновление возможно в том случае, если Мариуполь окажется под контролем российских военных.

Украина не хочет никакого мирного соглашения, понятно, что их науськивают для продолжения борьбы. Шанс возобновить переговоры есть всегда, но, судя по тому, как развиваются события, когда Мариуполь падет, я думаю, шансы сразу повысятся. Поэтому подождем Владимир Джабаров сенатор Совфеда

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понимания насчет новых раундов очных переговоров между Москвой и Киевом пока нет.

Регионы «желтой» зоны

14 апреля губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Климово, в результате атаки пострадали семь человек. По его словам, повреждения получили несколько жилых домов. Глава региона утверждает, что обстрел совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за обстрела шести домов из двух украинских вертолетов. В ведомстве атаку назвали авиаударом.

Украинские военнослужащие «вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции», добавили в СК.

Также 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино. Он также обвинил в нападении украинскую сторону. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Из-за удара жителей Спондарюшина и близлежащего села Безымено эвакуировали.

С 11 апреля в приграничных с Украиной регионах действует «желтый» (высокий — прим. «Ленты.ру») уровень террористической опасности. Он введен в Курской, Белгородской, Брянской областях, двух районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, а также на севере Крыма.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что нанесут удары по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки диверсий и ударов по объектам в России.