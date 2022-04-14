Кремль назвал подходящее место для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков назвал Белоруссию подходящим для переговоров местом

Белоруссия была бы прекрасным местом для продолжения российско-украинских переговоров. Его назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что для принятия такого решения необходимо мнение украинской стороны. «С нашей точки зрения, Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что результатов на переговорах между Россией и Украиной пока нет, ведется напряженная работа. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о тупике в переговорах. Он рассказал, что украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Последние очные переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле. В ходе встречи Киев выдвинул свои предложения для урегулирования конфликта. По итогам переговоров член российской делегации Владимир Мединский заявил, что они позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.