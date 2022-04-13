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В Кремле оценили ход переговоров с Украиной

Песков заявил, что результатов переговоров России с Украиной пока нет

Фото: АГН «Москва»

Результатов на переговорах между Россией и Украиной пока нет, ведется напряженная работа. Об этом, оценивая ход переговоров, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Сейчас пока не о чем заявлять. [Глава российской делегации Владимир] Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу», — сказал пресс-секретарь президента.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной. Он рассказал, что украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. В ходе переговоров Киев выдвинул свои предложения для урегулирования конфликта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.

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Анастасия Шейкина
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