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Спорт

Гретцки назвал «следующего Овечкина»

Уэйн Гретцки посчитал форварда «Торонто» Остона Мэттьюса «следующим Овечкиным»
Уэйн Гретцки

Уэйн Гретцки. Фото: Michael Madrid-USA TODAY Sports / Reuters

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки сравнил форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводятся на сайте лиги.

В ответ на вопрос, можно ли считать Мэттьюса «следующим Овечкиным», Грецки заявил, что у игроков много общего. «Мэттьюс кажется действительно особенным. То, что он делает, очень похоже на то, что делал Овечкин, когда был моложе. Поэтому я думаю, они очень похожи», — отметил он. Гретцки назвал обоих хоккеистов выдающимися снайперами и бомбардирами.

Мэттьюс в текущем сезоне провел 68 встреч, в которых забил 58 голов. Всего он сыграл в НХЛ 402 матча и отметился 257 заброшенными шайбами.

В нынешнем сезоне Овечкин вышел на лед в 71 матче и забросил 46 шайб. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1268 встреч и поразил ворота соперников 776 раз. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Дарья Коршунова
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