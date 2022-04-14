Российские корабли сбили осветительные бомбы на учениях

Корабли Балтфлота поразили бомбы САБ-250, которые имитировали воздушные цели на учениях

Корабли Балтийского флота в ходе морских учений поразили осветительные бомбы САБ-250, которые имитировали авиацию условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, малые ракетные корабли "Советск", "Одинцово" и "Зеленый Дол" и ракетные катера "Моршанск" и "Димитровград" успешно выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по специальным световым мишеням, обозначавшим авиацию "неприятеля"», — сообщили в пресс-службе.

Светящие авиационные бомбы САБ-250 сбросил фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации Балтфлота.

Экипажи кораблей применили артиллерийские комплексы калибра 76 миллиметров и 30 миллиметров для поражения целей. Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех мишеней.

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В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в России могут строить по две подлодки проекта 636 в год.