Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские корабли сбили осветительные бомбы на учениях

Корабли Балтфлота поразили бомбы САБ-250, которые имитировали воздушные цели на учениях

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Корабли Балтийского флота в ходе морских учений поразили осветительные бомбы САБ-250, которые имитировали авиацию условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, малые ракетные корабли "Советск", "Одинцово" и "Зеленый Дол" и ракетные катера "Моршанск" и "Димитровград" успешно выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по специальным световым мишеням, обозначавшим авиацию "неприятеля"», — сообщили в пресс-службе.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Светящие авиационные бомбы САБ-250 сбросил фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации Балтфлота.

Экипажи кораблей применили артиллерийские комплексы калибра 76 миллиметров и 30 миллиметров для поражения целей. Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех мишеней.

Ранее в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщили, что корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания.

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в России могут строить по две подлодки проекта 636 в год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
На крейсере «Москва» произошел взрыв
Крупный производитель золота задумался о продаже активов в России из-за санкций
Врач назвал показатели выявления рака по обычному анализу
Лавров высказался об использовании YouTube в России
Российские корабли сбили осветительные бомбы на учениях
«Талибан» призвал США перестать беспокоиться о правах человека в Афганистане
Курс евро превысил 90 рублей
Индия рекордно закупилась российским углем
Лишенная титула из-за брака с простолюдином японская принцесса Мако нашла работу
Психолог назвал способ выработать мышление победителя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.