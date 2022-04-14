В США допустили выкуп российскими авиакомпаниями арендованных у Европы самолетов

Bloomberg допустило выкуп российскими авиакомпаниями самолетов у лизингодателей в Европе

Лизинговые компании смогут продать находящиеся в России самолеты российским авиакомпаниям, пишет Bloomberg.

По словам журналистов, это стало возможно благодаря поправкам к антироссийским санкциям, принятым 8 апреля. Правила запрещают предоставление каких-либо экономических ресурсов российской стороне, но допускают передачу права собственности на самолет после полного возмещения расходов по аренде компании из Евросоюза.

Агентство уточнило, что мера позволит правительствам европейских стран разрешить компаниям принять платежи от российских авиаперевозчиков. Они смогут провести операции по самолетам, находящимся в финансовом лизинге по договорам, заключенным до 26 февраля, и выкупить транспортные средства.

После выплат российские компании смогут получить право собственности на технику. При этом агентство подчеркнуло, что большинство самолетов используется на условиях операционного лизинга. Контракт в этом случае предполагает аренду самолета на определенное время, после которого его надо вернуть лизингодателю.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что иностранные лизингодатели запросили вернуть более 500 самолетов российских авиакомпаний.