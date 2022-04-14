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Названы вечно модные сочетания базовых вещей

Who What Wear: базовые рубашки и юбки-миди остаются актуальными и весной 2022 года

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Модные редакторы Who What Wear назвали шесть вечно модных сочетаний базовых предметов гардероба. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты составили подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по их мнению, остаются актуальными и весной 2022 года. Так, например, в список попали полосатые рубашки и водолазки без рукавов, которые пользуются популярностью еще с 1990-х годов.

Помимо этого, среди базовых трендов редакторы назвали сочетание двойного денима. Авторы материала рекомендуют читателям одновременно носить рубашки и брюки из джинсы. Кроме того, отмечается, что в моду вошли классические юбки длины миди и сапоги до колена.

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В заключение специалисты рекомендуют в нынешнем сезоне обратить внимание на атласные платья в бельевом стиле моделей слип и комбинация. «Для вечернего образа выберите платье-слип, а затем наденьте блейзер и туфли на каблуках, чтобы завершить наряд. Такое сочетание будет актуально всегда», — уточнили они.

Ранее в апреле редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами. Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками, шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.

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Татьяна Карпова
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