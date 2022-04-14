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Игравший в РПЛ хорватский футболист сравнил россиян и европейцев

Экс-игрок «Сочи» Дуганджич заявил о холодности россиян и сравнил их с роботами без эмоций
Марко Дуганджич

Марко Дуганджич. Фото: Flaviu Buboi / NurPhoto / Getty Images

Бывший футболист «Сочи» хорват Марко Дуганджич порассуждал об отличиях россиян от европейцев. Его слова передает издание Libertatea.

«Стиль жизни в России отличается. Там люди холодные, а в Румынии теплые», — заявил легионер. Он сравнил россиян с роботами, которые редко проявляют эмоции и не показывают ни улыбок, ни слез.

Дуганджич, игравший в Российской премьер-лиге (РПЛ) с октября 2020-го по январь 2021-го, также рассказал о проблемах с адаптацией в клубе. «Было очень тяжело. Большая разница. В чемпионате России основной упор ставится на физику», — поделился игрок.

Ранее бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо рассказал о сложностях игры в России. «Ты не чувствуешь ног, толком не получается ни бить по мячу, как ты привык, ни бежать. В итоге немного теряешь ощущение, что контролируешь себя и игровой процесс», — пожаловался полузащитник. При этом он отметил, что к этому нужно привыкать любыми способами, чтобы даже в таких условиях приносить команде максимум пользы.

Дарья Коршунова
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