Бразильский футболист «Зенита» рассказал о сложностях игры на морозе в России

Бразилец Клаудиньо пожаловался, что не чувствовал ног и рук во время матчей на морозе

Бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо рассказал о сложностях игры на морозе в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Ты не чувствуешь ног, толком не получается ни бить по мячу, как ты привык, ни бежать. В итоге немного теряешь ощущение, что контролируешь себя и игровой процесс», — пожаловался полузащитник. При этом он отметил, что к этому нужно привыкать любыми способами, чтобы даже в таких условиях приносить команде максимум пользы. Бразилец добавил, что снег вызывает у него странное, ни на что не похожее чувство.

Футболист вспомнил, как проходил матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». «В Самаре был просто страшный мороз! Я почти не чувствовал ног, руки даже в перчатках чуть не отмерзли, а уши как будто горели от такой низкой температуры», — поделился Клаудиньо.

Ранее полузащитник «Зенита» Малком рассказал о том, с какими сложностями столкнулся России. Он заявил, что боялся отморозить себе что-нибудь во время матча в Самаре. «На самом деле не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное — жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар!» — поделился Малком.