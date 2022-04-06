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Бразильский футболист «Зенита» рассказал о сложностях игры в России

Бразилец Малком заявил, что боялся отморозить себе что-нибудь во время матча РПЛ в Самаре

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильский футболист «Зенита» Малком рассказал о сложностях игры в России. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Полузащитник заявил, что боялся отморозить себе что-нибудь во время матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Самаре против «Крыльев Советов». «На самом деле не припомню, чтобы за три года в России испытывал нечто подобное — жуткий дубак, ветер, лицо обжигает от мороза, просто кошмар!» — поделился Малком. При этом он признался, что привык к непростому российскому климату.

Ранее Малком сообщил, что не боится санкций и продолжит играть за «Зенит». «Я профессионал, у меня есть контракт с "Зенитом", впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге», — сказал он. 25-летний полузащитник выразил надежду, что клуб вскоре вернется на европейскую арену.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Малком провел 18 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

Дарья Коршунова
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