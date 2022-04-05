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Спорт

Самый дорогой легионер РПЛ отказался уезжать из России

Бразильский нападающий Малком заявил, что не боится санкций и продолжит играть за «Зенит»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильский нападающий «Зенита» Малком отказался уезжать из России. Его слова приводит Sport24.

«Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с "Зенитом", впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду», — заявил он. 25-летний футболист отметил, что не боится санкций и верит, что вскоре клуб вернется на европейскую арену.

Малком — самый дорогой легионер Российской премьер-лиги (РПЛ). По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе чемпионата мира-2022 в Катаре.

Дарья Коршунова
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