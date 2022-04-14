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Кулеба прокомментировал нежелание Зеленского встречаться со Штайнмайером

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не намерен портить отношения с Берлином

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал нежелание президента Украины Владимира Зеленского встречаться со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. По его словам, ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. Главу МИД цитирует РИА Новости.

Кулеба подчеркнул, что Киев не намерен портить отношения с Берлином. «Украина с большим уважением относится к Германии… Мы не заинтересованы в эскалации, обострении двусторонних отношений», — заявил он на брифинге.

Глава МИД добавил, что ситуация будет урегулирована и вреда дипломатическим отношениям между странами она не нанесет.

12 апреля стало известно, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, немецкий лидер планировал посетить Украину 13 апреля вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Позже сам Зеленский заявил, что вовсе не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.

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Алевтина Запольская
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