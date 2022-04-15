Приложение «Альфа-банка» удалили из App Store

Приложение «Альфа-банк» оказалось недоступно для скачивания в App Store

Приложение «Альфа-банк» на платформе iOS оказалось недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Если перейти по ссылке с сайта банка для скачивания приложения, то появляется сообщение о том, что «приложение недоступно в вашей стране или регионе», пишет РБК.

Это не первый банк, которого постигла такая участь. С 12 апреля мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS в связи с санкциями западных стран было удалено из магазина App Store.

6 апреля США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка в рамках ограничений, налагаемых на российскую экономику из-за спецоперации на Украине. Введенные ограничения означают заморозку активов этих кредитных организаций в США и полный запрет для американских резидентов на ведение бизнеса с ними.

Сбербанк продолжит работать в штатном режиме, отметили там. В компании уточнили, что система уже адаптировалась к ограничениям, и заверили, что новые меры никак не повлияют на обслуживание клиентов В Альфа-банке также заявили, что банк продолжает работать как обычно.