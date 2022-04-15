В России рассказали о реакции Балтфлота на учения НАТО

Адмирал Валуев сообщил, что Балтфлот будет отслеживать корабли НАТО на учениях

Силы Балтийского флота будут отслеживать действия кораблей НАТО, которые вошли в Балтийское море для участия в учениях. О реакции российского флота рассказал РИА Новости бывший командующий Балтфлотом адмирал Владимир Валуев.

«Цель проводимых НАТО учений – показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут "на мушке"», — сказал бывший командующий флотом.

Также адмирал Валуев отметил, что раньше корабли НАТО совместно с Балтфлотом проводили учения BALTOPS (Baltic Operations) для отработки взаимодействия на море и на суше. «Однако сейчас сценарий больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток. Но мы к этому готовы», — добавил он.

Ранее стало известно, что корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море. Корабли примут участие в учениях с соседними странами-союзниками и партнерами.

В апреле в пресс-службе Балтфлота сообщили, что корабли флота провели морской бой на учениях. Малые ракетные корабли выполнили электронные пуски ракет по катерам условного противника.

В марте военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота провели учения с использованием зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».