Балтфлот провел учения с комплексами С-400

В Калининградской области провели учения Балтфлота с использованием ЗРС С-400

Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота провели учения в Калининградской области. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» отработали задачи по поиску целей. Об этом сообщает «Интерфакс-АВН».

«Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению воздушных целей условного противника», — говорится в сообщении Балтфлота.

Защиту систем С-400 обеспечили зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1». Системы ближнего действия отработали задачи по обнаружению и уничтожению целей, которые имитировали беспилотники и вертолеты противника. Военные провели электронные пуски ракет ЗРПК.

В марте пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал С-400 самым смертоносным зенитным ракетным комплексом в мире. Он отметил большой радиус действия С-400.

В январе стало известно, что расчеты ЗРС С-400 Дмитровского зенитного ракетного полка заступили на боевое дежурство. Системы ПВО прикроют центральный промышленный район России.