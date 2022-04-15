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Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли группы SNMG1 НАТО вошли в Балтийское море для учений со странами-союзниками

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Корабли первой постоянной морской группы вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами-союзниками и партнерами, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания ERR.

Отмечается, что в Балтийское море вошла часть кораблей группы НАТО SNMG1. Остальные планируют прийти в пятницу, 15 апреля, в старый круизный терминал Таллиннского порта.

«Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», — подчеркивается в заявлении ERR.

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Командор Военно-морских сил Эстонии Юри Саська сообщил, что на предстоящей неделе начнутся совместные учения с эстонскими морпехами. Три фрегата, уже находящихся в порту, пришли из международных северных вод Норвегии. В стране они проходили учения «Холодный ответ».

Предполагается, что на следующей неделе корабли НАТО в терминале заменит новая группа военно-морских сил альянса.

Ранее сообщалось, что Япония и США провели морские учения в Японском море. Они состоялись 13-14 апреля. В рамках мероприятий стороны осуществили тренировочный обмен информацией о запуске баллистической ракеты.

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Марина Совина
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