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Япония и США провели морские учения

ВМС Японии и США провели совместные учения в Японском море

Фото: Jason Lee / Reuters

ВМС Японии и США провели совместные учения в Японском море, в рамках которых осуществили пробный обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб морских сил самообороны Японии.

Учения проходили 13-14 апреля. В них участвовал японский эсминец «Конго» и два корабля ВМС США («Мобайл Бэй» и «Спрюэнс»). Кроме обмена данных стороны также отработали определенные тактические задачи, которые призваны улучшить их взаимодействие между собой.

В штабе морских сил самообороны Японии подчеркнули, что целью учений стало «укрепление возможности японско-американского сотрудничества для эффективного сдерживания и реагирования». Ранее на этой неделе в учениях Японии и США участвовал американский атомный авианосец «Авраам Линкольн», также были использованы японские истребители-бомбардировщики F-2.

Ранее Япония подписала соглашение о содержании военных баз США. Встреча сторон состоялась в формате «два плюс два», в ней участвовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Всего в Японии находятся более 50 тысяч военнослужащих США.

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Марина Совина
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