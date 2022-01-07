Япония подписала соглашение о содержании военных баз США

Япония и США подписали соглашение о расходах, связанных с размещением американских военных баз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Встреча прошла в формате «два плюс два», в ней участвовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Всего в Японии дислоцировано более 50 тысяч военнослужащих США.

Документ, согласованный Токио и Вашингтоном, охватывает период с 2022 по 2026 год. Расходы Японии на содержание баз на этот срок составят 1,055 триллионов иен (9,29 миллиардов долларов). Годовой показатель составит около 211 миллиардов иен (1,85 миллиарда долларов), что почти на 10 миллиардов иен (86,2 миллиона долларов) превышает траты текущего финансового года, истекающего 31 марта.

20 миллиардов иен (176 миллионов долларов) направят на улучшение системы обеспечения совместных военных учений Японии и США, их будут проводить с использованием искусственного интеллекта для имитации действий противника. в ходе которых будут использоваться технологии искусственного интеллекта для имитации действий противника. Еще 164 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов) направят на укрепление военных бункеров и модернизацию ангаров, что позволит самолетам более оперативно подниматься в воздух.

Коммунальные расходы решено сократить с 23,4 миллиардов иен (201 миллион долларов) в 2022 году до 13,3 миллиардов иен (114 миллионов долларов) в 2026 году.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси обсудили усилия по «сдерживанию России» в конфликте вокруг Украины, а также осуществленный КНДР ракетный запуск. В частности, Блинкен осудил запуск баллистической ракеты КНДР и отметил, что Вашингтон все еще непоколебим в готовности защищать Японию