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Стало известно о будущем Дзюбы в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продлит контракт с клубом

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продлит контракт с петербургской командой. Подробности будущего футболиста стали известны Bobsoccer.

По информации источника, соглашение сине-бело-голубых с 33-летним форвардом, которое было заключено по схеме «2+1», будет автоматически пролонгировано в конце июня этого года.

30 июня также истекает контракт с «Зенитом» у 29-летнего полузащитника Магомеда Оздоева. О продлении соглашения с ним будет объявлено в ближайшее время.

4 февраля стало известно о возможном переходе Дзюбы в турецкий «Фенербахче». Сообщалось, что российский футболист может пополнить состав команды из Стамбула перед стартом следующего сезона.

Дзюба в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 33 матча во всех турнирах. На счету форварда 12 забитых мячей и семь голевых передач. У Оздоева один гол и одна передача в девяти встречах.

Алексей Гусев
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