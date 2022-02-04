Стало известно о возможном переходе Дзюбы в новый клуб

Стало известно о возможном переходе форварда Артема Дзюбы из «Зенита» в турецкий клуб «Фенербахче» перед сезоном-2022/2023. Об этом сообщает издание Takvim.

По информации источника, стороны уже обсудили трансфер футболиста. «В следующем сезоне клуб всерьез намерен пополнить свой состав звездным нападающим. Целью команды является российская звезда Артем Дзюба», — говорится в сообщении.

Однако «Матч ТВ» передает, что информация турецкого издания не соответствует действительности. «Зенит» не рассматривает переход Дзюбы.

Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг слухи об уходе 33-летнего форварда в казанский «Рубин». Он заявил, что Дзюба не покинет команду нынешней зимой.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 18 матчах. Форвард отметился десятью забитыми мячами.