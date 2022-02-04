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Спорт

Стало известно о возможном переходе Дзюбы в новый клуб

Турецкий «Фенербахче» нацелился на подписание форварда «Зенита» Артема Дзюбы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стало известно о возможном переходе форварда Артема Дзюбы из «Зенита» в турецкий клуб «Фенербахче» перед сезоном-2022/2023. Об этом сообщает издание Takvim.

По информации источника, стороны уже обсудили трансфер футболиста. «В следующем сезоне клуб всерьез намерен пополнить свой состав звездным нападающим. Целью команды является российская звезда Артем Дзюба», — говорится в сообщении.

Однако «Матч ТВ» передает, что информация турецкого издания не соответствует действительности. «Зенит» не рассматривает переход Дзюбы.

Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг слухи об уходе 33-летнего форварда в казанский «Рубин». Он заявил, что Дзюба не покинет команду нынешней зимой.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 18 матчах. Форвард отметился десятью забитыми мячами.

Дарья Коршунова
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