Французский футболист описал Головина двумя словами

Французский футболист Изидор описал Александра Головина словами «скромный и необычайный»

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор, перешедший в зимнее трансферное окно из «Монако», высказался о российском полузащитнике Александре Головине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист описал россиянина словами «скромный и необычайный». Он обратил внимание на то, что между ними присутствовал языковой барьер, однако в последний сезон они стали друзьями. По мнению Изидора, Головин был одним из лучших игроков «Монако» на тренировках.

8 апреля Член совета директоров спортивной ассоциации Монако (ASM) и советник князя Монако Жоэль Бузу высказался о будущем Головина. Бузу подчеркнул, что у Головина нет проблем из-за политической обстановки в мире.

Изидор и Головин перешли в Монако в 2018 году. Француз не сумел закрепиться в основном составе команды и перешел в Локомотив в январе 2022 года. Россиянин в нынешнем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Франции и отметился двумя забитыми мячами.