Советник князя Монако высказался о будущем Головина

Советник князя Монако заявил, что у Головина нет проблем из-за политической обстановки

Член совета директоров спортивной ассоциации Монако (ASM) и советник князя Монако Жоэль Бузу высказался о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бузу подчеркнул, что у Головина нет проблем из-за политической обстановки в мире. Он заявил, что в Монако нет дискриминации русских, и допустил, что если хавбек и покинет команду, это будет вызвано спортивными причинами.

В нынешнем сезоне 25-летний Головин провел 19 матчей в чемпионате Франции. Он отметился двумя забитыми мячами.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.