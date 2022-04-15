Проблему с гвоздями в России объяснили промышленной политикой

Бизнес-омбудсмен Титов объяснил проблемы с производством гвоздей отсутствием условий

Производство гвоздей в России в настоящее время невыгодно из-за нынешней промышленной политики, и чтобы его развивать, следует решить структурные проблемы. Об этом заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС.

Бизнес-омбудсмен объяснил, что раздача задач бизнесу немедленно начать производить гвозди не сработает, следует исправлять ситуацию с налогами, административным бременем, тарифами инфраструктурных монополий и другие нюансы. Только когда баланс издержек и выгод станет адекватным, выпускать гвозди в России будет выгоднее, чем везти их из Китая. А в нынешних условиях китайские предприятия выпускают товар для России из российского же металла.

Титов напомнил, что его аппарат поднимал проблему еще пару лет назад. Тогда приводилась статистика, что с 2015-го по 2019 годы импорт гвоздей в Россию вырос на 3,64 процента, а экспорт упал на 43,31 процента. В абсолютных значениях страна закупает в три раза больше гвоздей, чем продает. Бизнес-омбудсмен предложил каждому, кто интересуется, удовлетворяет ли внутреннее производство потребность в гвоздях, сходить в супермаркет и посмотреть, где произведены гвозди, которые там продаются.

Ситуацией с гвоздями 14 апреля заинтересовалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — возмутилась она, предположив, что следует дать задание малому и среднему бизнесу, чтобы тот «наклепал этих гвоздей».

Минпромторг, комментируя эти слова, заявил, что гвозди в России производятся в достаточном количестве, к тому же спрос на них в последние годы падает. В свою очередь Виктор Полканов, директор производителя саморезов завода «Новая Русь» в Татарстане, рассказал, что выпуск гвоздей можно было бы организовать за год, но без господдержки обойтись не удастся.