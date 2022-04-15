Жена Медведчука заявила о его избиении украинскими силовиками после задержания

Супруга Медведчука Оксана Марченко сообщила о его избиении силовиками после задержания

Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что украинские силовики избивали ее мужа после задержания. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Москве. Запись трансляции мероприятия доступна на YouTube.

Марченко указала на обнародованные ранее украинскими властями две фотографии Медведчука и предположила, что одно фото было сделано в начале, а второе — во время допроса политика. При этом она отметила, что на одной из фотографий на лице ее супруга отсутствуют следы повреждений, в то время как на другой видны «большие гематомы и синяки», которые, по ее мнению, силовики пытались прикрыть волосами.

«Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания... Я считаю, что подобное недопустимо по отношению к кому бы то ни было», — подчеркнула Марченко.

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание Медведчука по поручению президента республики Владимира Зеленского. Сам украинский лидер опубликовал фото главы политсовета ОПЗЖ в наручниках и предложил России обменять политика на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).