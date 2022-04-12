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СБУ подтвердила задержание Медведчука

Глава СБУ Баканов подтвердил задержание главы политсовета ОПЗЖ Медведчука
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил Баканов, Медведчук был задержан по поручению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, сотрудники СБУ «доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и небезопасную многоуровневую операцию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука».

Ранее фото с оппозиционером Виктором Медведчуком в наручниках опубликовал Зеленский. 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал политика, который сбежал из-под домашнего ареста после начала спецоперации России.

Медведчук проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года.

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Марина Совина
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