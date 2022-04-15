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В российском регионе опрокинулся вертолет Ми-8

В Саратовской области при опрокидывании вертолета Ми-8 на учебной базе пострадал человек

Фото: Министерство обороны РФ

В Саратовской области на учебной базе в поселке Соколовый опрокинулся вертолет Ми-8. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, военный вертолет, который принадлежит Минобороны России, получил повреждения при взлете. В результате опрокидывания пострадал один человек.

9 апреля вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области — на его борту находились 24 человека. Никто не пострадал, воздушное судно летело из населенного пункта Пашня в Мыльджино.

До этого ЧП с вертолетом Ми-8 произошло в Тазовском районе Ямала — тогда вертолет совершил аварийную посадку в поле. В нем находились 18 человек, никому из пассажиров не понадобилась помощь медиков.

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Анастасия Шейкина
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