Аналитик спрогнозировал судьбу Twitter в руках Илона Маска

Аналитик Буйволов допустил, что Маск выкупит все акции Twitter и сделает его непубличным

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов рассказал, с какой целью американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о покупке социальной сети Twitter. Об этом эксперт сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Буйволов спрогнозировал судьбу Twitter в руках Маска и допустил, что бизнесмен выкупит все акции соцсети и сделает ее непубличной.

«Предложение Маска по цене является финальным. В случае несогласия компании принять предложение, Илон заявил о том, что пересмотрит свою позицию как акционера компании», — отметил он.

14 апреля предприниматель выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение. Потенциальную сделку оценили в 43 миллиарда долларов.

9 апреля Маск сообщил о покупке 9,2 процента ценных бумаг Twitter за 2,89 миллиарда долларов. Это вызвало рост акций компании на 26 процентов, до 49,25 доллара за штуку.