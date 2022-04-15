Раскрыты доходы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Доход главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной за 2021 год составил 38,9 миллиона рублей

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина задекларировала доход за 2021 год. Он составил 38,9 миллиона рублей. Информация об этом раскрыта в декларации, опубликованной на сайте регулятора.

Также в собственности Набиуллиной автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра. Супруг Набиуллиной, согласно данным на сайте ЦБ, заработал в 2021 году 55,4 миллиона рублей. Это на 24 процента больше, чем в 2020 году.

Согласно декларации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в 2021 году он заработал 14,5 миллиона рублей. У него в собственности также есть три автомобиля (два Mercedes Benz V250 и Kia Ceed) и снегоболотоход Can-Am, три квартиры и половина права владения парковочным местом. Еще у пресс-секретаря президента есть два земельных участка площадью 7,9 тысячи и 1,4 тысячи квадратных метров и жилой дом площадью 779,2 квадратного метра.

Что касается самого президента, то, согласно представленной декларации, его доходы за прошлый год составили 10,2 миллиона рублей. В собственности Путин указал квартиру в 77 квадратных метров, 18-метровый гараж, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».